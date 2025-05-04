Поймают ли нас в нейросети: почему люди боятся прогресса и новых технологий

— Я работаю на волонтерских началах в детском доме, и ко мне часто приходят потенциальные усыновители с благоглупостями, что приемный ребенок будет их любить, будет им всю жизнь благодарен. Мне приходится сразу говорить, что с этими ожиданиями нужно расстаться. Для детей со сломленной психикой любовь выражается в чем-то вещественном, например в покупке нового смартфона, они могут требовать и платить за это расположением, но не любить. Когда я писал книгу Homo Informaticus, понял — мы все такие. Жизнь в высокотехнологичном информационном обществе, где живой человеческий контакт сведен к минимуму, приучила нас цепляться за материальные ценности — наличие должности и положения, деньги, покупки, поездки. Наши дети больше не хотят быть принцессами и пиратами, они не мечтают вырасти и полететь в космос, они хотят быть богатыми, модными и получить много лайков, — поделился эксперт.