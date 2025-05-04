На подростков, повредивших выставку ко Дню Победы Черняховске, завели дело

КАЛИНИНГРАД, 4 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на подростков, которые в городе Черняховске под Калининградом повредили экспозицию, посвященную Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.
Telegram-канал Amber Mash опубликовал видео, где подростки в парке Победы в Черняховске попытались разрушить экспозицию, посвящённую Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
«В социальных медиа сообщается о противоправных действиях группы несовершеннолетних в парке Победы в Черняховске. И.о. руководителя следственного управления СКР по Калининградской области Д. Г. Канонеров дал поручение возбудить по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего.