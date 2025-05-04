В Таганроге перестали строить ангар для самолетов

Как ранее было опубликовано на сайте госзакупок, на предприятии в Таганроге должны были возвести ангар для самолетов. Поэтому необходимо было провести строительно-монтажные работы в здании ангара за 194 миллиона рублей. Но после жалобы строительство приостановили.