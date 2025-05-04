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В Таганроге перестали строить ангар для самолетов

После жалобы в УФАС в Ростовской области прекратили строить ангар для самолетов.

Источник: Комсомольская правда

На предприятие Таганрогра, которое занимается изготовлением летательных аппаратов подали жалобу в УФАС. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Известно, что пожаловать компания, которая зарегистрирована в Башкортостане. Занимается фирма возведением жилых и нежилых зданий.

Как ранее было опубликовано на сайте госзакупок, на предприятии в Таганроге должны были возвести ангар для самолетов. Поэтому необходимо было провести строительно-монтажные работы в здании ангара за 194 миллиона рублей. Но после жалобы строительство приостановили.