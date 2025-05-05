Строительство выезда из ОЭЗ «Осенцы» в Перми оценили в полмиллиарда рублей

В Перми ищут подрядчика для строительства дополнительного выезда с территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Осенцы» (ОЭЗ). Стоимость проведения работ оценили в 491,7 млн рублей. Информация указана на сайте госзакупок. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 12 мая.
Речь идет о выполнении четвертого этапа работ. В него входит реконструкция газопроводов, промысловых нефтепроводов и сопутствующих коммуникаций. Согласно условиям контракта, работы на объекте должны начаться с 26 мая, а завершить планируется до 10 ноября текущего года.
Напомним, особая экономическая зона «Пермь» будет создана на территории промышленного узла «Осенцы». Предполагается, что в экономической зоне у предприятий будет особый льготный налоговый режим. Это даст возможность бизнесу реализовывать крупные инвестиционные проекты на длительный срок, а также создать новые рабочие места.