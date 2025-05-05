Строительство выезда из ОЭЗ «Осенцы» в Перми оценили в полмиллиарда рублей

Напомним, особая экономическая зона «Пермь» будет создана на территории промышленного узла «Осенцы». Предполагается, что в экономической зоне у предприятий будет особый льготный налоговый режим. Это даст возможность бизнесу реализовывать крупные инвестиционные проекты на длительный срок, а также создать новые рабочие места.