«Поезд Победы» выйдет на линию в самарском метро с 5 мая

С 5 мая в самарском метрополитене начнет курсировать праздничный «Поезд Победы». Об этом сообщили в мэрии Самары. Каждый из четырёх вагонов состава оформлен в военной тематике — как снаружи, так и внутри. Пассажиры смогут увидеть передвижную выставку, посвященную жизни города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.