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«Поезд Победы» выйдет на линию в самарском метро с 5 мая

Поезд Победы будет курсировать в самарском метро с 5 мая.

Источник: пресс-служба мэрии Самары

С 5 мая в самарском метрополитене начнет курсировать праздничный «Поезд Победы». Об этом сообщили в мэрии Самары. Каждый из четырёх вагонов состава оформлен в военной тематике — как снаружи, так и внутри. Пассажиры смогут увидеть передвижную выставку, посвященную жизни города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.

Экспозиция расскажет о работе более 20 заводов, развернувших производство в Куйбышеве в военные годы. Документы, фотографии и исторические справки были подготовлены совместно с архивами, музеями, оборонными предприятиями и историками.

Также в мэрии напомнили, что 9 мая в Самаре в очном формате состоится шествие «Бессмертного полка». Сбор участников начнется с 8:00 на улице Молодогвардейской (от переулка Высоцкого до улицы Венцека). Для горожан организуют четыре контрольно-пропускных пункта.

Накануне, 7 мая в 10:00, на площади Куйбышева пройдет генеральная репетиция Парада Победы. Увидеть тренировку смогут все желающие. В репетиции примут участие около 2000 человек и 30 парадных расчетов.