В Ростове в Змиевской балке потух Вечный огонь, после чего произошла утечка газа. Кадры от очевидцев появились в социальных сетях.
На видео от ростовчан слышен звук утечки. В комментариях под постом горожане посоветовали позвонить в 112.
Отметим, что официальных комментариев по поводу случившегося от властей пока не поступало.
Ранее в Зернограде вандалы осквернили мемориал. Они сорвали с венков цветы и шишки, а затем сожгли их в огне. В результате чего звезда комплекса была испорчена копотью и расплавившемся пластиком.