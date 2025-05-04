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В Ростове в Змиевской балке потух Вечный огонь

Утечка газа произошла в Змиевской балке.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в Змиевской балке потух Вечный огонь, после чего произошла утечка газа. Кадры от очевидцев появились в социальных сетях.

На видео от ростовчан слышен звук утечки. В комментариях под постом горожане посоветовали позвонить в 112.

Отметим, что официальных комментариев по поводу случившегося от властей пока не поступало.

Ранее в Зернограде вандалы осквернили мемориал. Они сорвали с венков цветы и шишки, а затем сожгли их в огне. В результате чего звезда комплекса была испорчена копотью и расплавившемся пластиком.