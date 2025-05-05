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Водоснабжение в Ленинском районе Воронежа восстановлено

Коммунальная авария в Ленинском районе устранена. В ближайшее время вода должна вернуться в дома горожан.

Источник: Reuters

«Специалисты РВК-Воронеж запустили обе станции. Постепенно водоснабжение восстановится у жителей Ленинского района. Напоминаем, что на наполнение системы требуется время», — уточнили коммунальщики. Пока сети наполняются, для жителей организован подвоз технической воды: ул. Моисеева, 55ул. Чапаева, 130 (машина переехала) ул. 20-летия Октября, 46.

Об аварии на кабельной линии, из-за которой центральная часть города осталась без воды (остановилось оборудование водоснабжающей организации) официально стало известно сегодня около шести вечера.

При этом жители улиц Моисеева и Чапаева сообщают, что водоснабжение у них пропало еще в районе двух часов дня.