Водоснабжение в Ленинском районе Воронежа восстановлено

«Специалисты РВК-Воронеж запустили обе станции. Постепенно водоснабжение восстановится у жителей Ленинского района. Напоминаем, что на наполнение системы требуется время», — уточнили коммунальщики. Пока сети наполняются, для жителей организован подвоз технической воды: ул. Моисеева, 55ул. Чапаева, 130 (машина переехала) ул. 20-летия Октября, 46.
Об аварии на кабельной линии, из-за которой центральная часть города осталась без воды (остановилось оборудование водоснабжающей организации) официально стало известно сегодня около шести вечера.
При этом жители улиц Моисеева и Чапаева сообщают, что водоснабжение у них пропало еще в районе двух часов дня.