Эксперт рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровым рублем

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россияне смогут начать использовать цифровые рубли во второй половине следующего года, если рассматривать оптимистичный сценарий, а в более реалистичном — в 2027 году, заявил РИА Новости МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты — 1 июля 2025 года. Министр финансов РФ Антон Силуанов предположил, что возможность расплачиваться цифровыми рублями для каждого россиянина будет уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем.
«Россияне действительно смогут начать пользоваться цифровым рублем, но, скорее всего, это произойдет во второй половине следующего года — в лучшем случае. Более реалистично — в 2027 году», — отмечает Войлуков, оценивая сроки массового внедрения цифрового рубля.
В конце прошлого года число банков-участников пилота операций с реальными цифровыми рублями увеличилось с 12 до 15 банков. К тестированию присоединились три участника: Сбербанк, Т-Банк и банк «Точка». Глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в апреле сообщала, что около 50 юридических лиц открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования, а число физических лиц, совершающих операции с цифровым рублем, выросло до 2 тысяч.
Говоря о том, начнут ли россияне охотно использовать цифровые рубли или проявят осторожность, эксперт считает, что в целом большинство россиян воспримут технологию с осторожностью. «Во-первых, цифровой рубль не дает ощутимых преимуществ по сравнению с существующими платежными средствами. Во-вторых, используются QR-коды, что требует стабильной связи и хорошего интернета — это делает оплату менее удобной и медленнее по сравнению с привычной банковской картой», — полагает Войлуков.
«Скорее всего, цифровой рубль заинтересует тех, кто уже привык платить через СБП и QR-коды. Но массовое использование будет зависеть от того, какие преимущества предложат ЦБ и банки, выступающие в качестве технических операторов», — считает эксперт.