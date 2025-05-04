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В архангельских аэропортах ввели временные ограничения

В архангельских аэропортах Талаги и Васьково ввели временные ограничения.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Временные ограничения с 20.20 мск введены на работу архангельских аэропортов «Талаги» и «Васьково» для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения — с 20.20 мск — введены на работу архангельских аэропортов “Талаги” (код ИКАО: ULAA) и “Васьково” (ULAH). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал он.