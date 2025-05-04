В архангельских аэропортах ввели временные ограничения

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Временные ограничения с 20.20 мск введены на работу архангельских аэропортов «Талаги» и «Васьково» для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения — с 20.20 мск — введены на работу архангельских аэропортов “Талаги” (код ИКАО: ULAA) и “Васьково” (ULAH). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал он.