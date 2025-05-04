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Грозы, ливни, град, шквалистый ветер, резкое похолодание: В Молдове уже с воскресенья вечера погода преподносит сюрпризы

Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 5 мая 2025.
Источник: Комсомольская правда

Государственная гидрометеорологическая служба объявила на 4 мая в Молдове «желтый код» метеоопасности.

Предупреждение действует до 23:00.

В некоторых районах страны уже идет сильный дождь, а ветер сбивает с ног.

Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье до 23:00 по всей стране — кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможны сильные ливни, град, а также порывы ветра до 15−20 метров в секунду.

В понедельник, 5 мая, тоже к вечеру ожидаются дожди.

Днем еще ясно и тепло — до +26 градусов.

Ночью прохладно — +11 градусов.

Со вторника нас ждет очередное похолодание — температура опустится сразу на 10 градусов.

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