Грозы, ливни, град, шквалистый ветер, резкое похолодание: В Молдове уже с воскресенья вечера погода преподносит сюрпризы

Государственная гидрометеорологическая служба объявила на 4 мая в Молдове «желтый код» метеоопасности.
Предупреждение действует до 23:00.
В некоторых районах страны уже идет сильный дождь, а ветер сбивает с ног.
Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье до 23:00 по всей стране — кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможны сильные ливни, град, а также порывы ветра до 15−20 метров в секунду.
В понедельник, 5 мая, тоже к вечеру ожидаются дожди.
Днем еще ясно и тепло — до +26 градусов.
Ночью прохладно — +11 градусов.
Со вторника нас ждет очередное похолодание — температура опустится сразу на 10 градусов.
.