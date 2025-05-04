Как «Смуглянка», написанная о Гражданской войне, стала популярной во время Великой Отечественной

Со временем, когда стали популярны лирические произведения, такие как «Темная ночь» и «В землянке», в 1942 году Анатолий Новиков вновь обратился к своей песне, намереваясь завершить ее. Для этого он связался с Яковом Шведовым, который в то время служил на 2-м Украинском фронте, с просьбой немного изменить текст. Несмотря на трудности, связанные c работой почты, измененный текст быстро и успешно был доставлен Новикову.