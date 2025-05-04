Как «Смуглянка», написанная о Гражданской войне, стала популярной во время Великой Отечественной

«Смуглянка» стала не только военной песней, но и культурным феноменом, олицетворяющим дух единства и патриотизма.
«Смуглянка» — песня о любви и преданности, которая передает чувства тоски и надежды, а также подчеркивает важность любви даже в самые трудные времена. По задумке создателей, посвящалась она событиям Гражданской войны, но популярность песня обрела только во времена Великой Отечественной. Как была написана знаковая песня, когда ее впервые исполнили и чем она знаменита — в материале URA.RU.
Агентство рассказывает о 10 культовых песня Великой Отечественной войны, которые поднимали боевой дух, вдохновляли на подвиги и хранили память о тех годах. Каждой песне соответствует уникальное изображение, созданное в MidJourney в стилистике советского агитационного плаката или соцреализма, с элементами кинематографического реализма и символизма.
История создания.
Музыку к «Смуглянке» написал композитор Анатолий Новиков Давид Шоломович / РИА Новости.
Песня «Смуглянка» была написана в 1940 году. Текст к ней создал поэт Яков Шведов, а музыку — композитор Анатолий Новиков. Новиков — один из крупнейших мастеров советской массовой песни. Его творчество неразрывно связано с традициями русского фольклора, включая крестьянские, солдатские и городские мотивы. Благодаря своему таланту и умению передавать глубокие чувства, Новиков создал множество задушевных и лирических песен, которые уходили в народ.
«Смуглянка» изначально задумывалось как дань уважения герою Гражданской войны Григорию Ивановичу Котовскому, который с 1918 по 1921 годы активно участвовал в боях на территории Молдавии и Одесской области. В ней воспевался образ девушки-партизанки из красного отряда, который действовал в Молдавии во времена Гражданской войны. Однако завершить эту музыкальную сюиту помешала Великая Отечественная война.
Когда началась Великая Отечественная война, ноты цикла Новикова исчезли, сохранившись лишь в виде черновых набросков. Восстановив некоторые композиции, композитор решил представить «Смуглянку» на радио, но ее не приняли. В первый год войны требовались патриотические песни, вдохновляющие бойцов на подвиги ради Родины.
Со временем, когда стали популярны лирические произведения, такие как «Темная ночь» и «В землянке», в 1942 году Анатолий Новиков вновь обратился к своей песне, намереваясь завершить ее. Для этого он связался с Яковом Шведовым, который в то время служил на 2-м Украинском фронте, с просьбой немного изменить текст. Несмотря на трудности, связанные c работой почты, измененный текст быстро и успешно был доставлен Новикову.
«Смуглянка» вместе с другими мелодиями попала к руководителю «Ансамбля красноармейской песни» Александру Александрову. Когда ансамбль записал материал для радио, редколлегия Государственного радио отклонила «Смуглянку» из всего репертуара, посчитав ее сентиментальной и не соответствующей духу времени для советских слушателей в условиях сложной ситуации.
Премьера песни.
В 1944 году «Смуглянка» впервые прозвучала в Концертном зале Чайковского в Москве, где ее исполнил Академический ансамбль песни и пляски Российской армии. Запевал «Смуглянку» солист ансамбля Николай Устинов, и именно ему песня во многом обязана своим успехом. Концерт, на котором она прозвучала, транслировался по радио, что позволило миллионам людей услышать эту композицию.
Она быстро завоевала популярность как на фронте, так и в тылу. Восприняли «Смуглянку» как песню о тех, кто боролся за освобождение Молдавии в Великой Отечественной войне.
Кто исполнял.
После войны песня «Смуглянка» в различных обработках вошла в репертуар таких известных исполнителей, как Иосиф Кобзон, София Ротару, Надежда Чепрага и многих других.
После войны песня «Смуглянка» вошла в репертуар народного артиста СССР Иосифа Кобзона Андрей Гусельников © URA.RUИсполняла «Смуглянку» в том числе и советская и украинская эстрадная певица София Ротару Svetlana Mal’tseva / Russian Look / Global Look PressПесня вошла также в репертуар эстрадной исполнительницы Надежды Чепрыги Б. Манушин / РИА Новости.
В 1973 году композиция прозвучала в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики», который стал одной из самых известных картин о войне. Успех фильма окончательно закрепил и успех «Смуглянки».
В сюжете один из главных героев, молодой летчик, знакомит свою эскадрилью с этой песней и получает прозвище «Смуглянка». Во время показа титров к фильму песня звучит в исполнении советского и туркменского вокалиста Мурада Садыкова (1936−2013).
В 1973 году «Смуглянка» прозвучала в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики» Global Look PressВо время показа титров к фильму песня звучит в исполнении советского и туркменского вокалиста Мурада Садыкова Посольство Туркменистана в Республики Армения.
В четвертой части киноэпопеи «Солдаты свободы» 1977 года «Смуглянка» исполняется на концерте перед началом Ясско-Кишиневской операции, где солисткой выступает советская и российская певица Валентина Толкунова. В 1975 году песня в исполнении сербского, ранее югославского поп-певца, композитора Мики Евремовича и Ротару стала лауреатом фестиваля «Песня-75». Тогда песню повторяли на бис.
В четвертой части киноэпопеи «Солдаты свободы» 1977 года «Смуглянка» исполняется советской и российской певицей Валентиной Толкуновой Юрий Сомов / РИА НовостиВ 1975 году «Славянка» в исполнении сербский, ранее югославский поп-певец, композитор Мики Евремовича и Ротару стала лауреатом фестиваля «Песня-75» Emil? onki? / RAS Srbija/Wikipedia/Public domain.
Смысл песни.
«Смуглянка» — песня о любви и преданности. Песня передает чувства тоски и надежды, а также подчеркивает важность любви даже в самые трудные времена.
Песня призвана вдохновлять и объединять людей, напоминая о любви и стойкости, что особенно важно в трудные времена. Она также служила средством пропаганды, подчеркивая героизм и жертвенность партизанского движения.
«Смуглянка» стала не только военной песней, но и культурным феноменом. Она часто исполняется на праздниках, посвященных Дню Победы, и остается актуальной для новых поколений. Песня олицетворяет дух единства и патриотизма.