Россиян предупредили о резком падении цен на один овощ в мае

По его словам, с учётом благоприятных погодных условий можно ожидать дальнейшего снижения цен на огурцы, томаты и другие тепличные овощи. Доступнее станет также отечественная клубника. А вот картофель и морковь могут подорожать из-за сезонных факторов. В то же время продукция животноводства, особенно молочка, может стать дешевле из-за раннего прихода тепла и снижения издержек, полагает собеседник «Газеты.ru».
«В целом не стоит ожидать существенного ускорения инфляции в мае, наоборот, ожидаем стабилизации ее темпов в конце весны в пределах 10,0−10,2% в годовом выражении. В случае снижения геополитической напряженности ситуация будет еще лучше», — заключил эксперт.
Ранее экономист предупредила, что в мае вырастут цены на продукты, а также на туристические поездки. В частности, ожидается рост цен на мясную продукцию (10−15%), свежие овощи (5−15%) и рыбные деликатесы (10−15%). Кроме того, эксперт спрогнозировала неизбежный рост цен на «полезные» товары.