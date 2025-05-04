Россиян предупредили о резком падении цен на один овощ в мае

По его словам, с учётом благоприятных погодных условий можно ожидать дальнейшего снижения цен на огурцы, томаты и другие тепличные овощи. Доступнее станет также отечественная клубника. А вот картофель и морковь могут подорожать из-за сезонных факторов. В то же время продукция животноводства, особенно молочка, может стать дешевле из-за раннего прихода тепла и снижения издержек, полагает собеседник «Газеты.ru».