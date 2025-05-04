Балетная труппа и оркестр Большого театра выступят в Китае

«Затем на этой же площадке в Пекине 10 и 11 мая пройдут три представления одного из самых совершенных балетов Петра Чайковского и Мариуса Петипа “Спящая красавица”. Спектакль будет показан в хореографической редакции Юрия Григоровича и оформлении Симона Вирсаладзе. Эта постановка в сентябре 2024 года триумфально вернулась на Историческую сцену Большого, открыв 249-й сезон театра», — уточнили в пресс-службе, добавив, что в главных партиях предстанут Арина Денисова, Елизавета Кокорева, Элеонора Севенард (Аврора), Дмитрий Выскубенко, Артем Овчаренко, Дмитрий Смилевски (Принц Дезире), Денис Савин, Игорь Цвирко (Злая Фея Карабос), Полина Нецветаева-Долгалева, Алена Ковалева, Юлия Степанова (Фея Сирени) и другие ведущие артисты балетной труппы Большого театра.