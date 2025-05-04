Балетная труппа и оркестр Большого театра выступят в Китае

«В мае балетная труппа и оркестр Большого театра отправляются на гастроли в Китай. Предстоящие выступления станут значимым событием для России и Китая, укрепляя узы дружбы и поддерживая активный культурный обмен между обеими странами, объявившими 2025 год перекрестным Годом культуры. Гастроли пройдут при поддержке Банка ВТБ», — рассказали в пресс-службе.
Там проинформировали, что выступления артистов Большого театра начнутся в Пекине, на сцене Оперного зала Национального центра исполнительских искусств, где 7 и 8 мая состоятся два балетных гала. В программе концертов будут показаны фрагменты из балетов «Талисман», «Танго», «Лебединое озеро», «Легенда о любви», «Диана и Актеон», «Ромео и Джульетта», «Пламя Парижа», «Спартак», «Дон Кихот». Исполнителями выступят ведущие солисты балетной труппы Большого театра, в числе которых Мария Виноградова, Екатерина Варламова, Арина Денисова, Алена Ковалева, Елизавета Кокорева, Мария Кошкарева, Кристина Кретова, Юлия Степанова, Элеонора Севенард, Артемий Беляков, Дмитрий Выскубенко, Егор Геращенко, Артем Овчаренко, Алексей Путинцев, Игорь Цвирко, Дмитрий Смилевски. За дирижерский пульт встанет Павел Сорокин.
«Затем на этой же площадке в Пекине 10 и 11 мая пройдут три представления одного из самых совершенных балетов Петра Чайковского и Мариуса Петипа “Спящая красавица”. Спектакль будет показан в хореографической редакции Юрия Григоровича и оформлении Симона Вирсаладзе. Эта постановка в сентябре 2024 года триумфально вернулась на Историческую сцену Большого, открыв 249-й сезон театра», — уточнили в пресс-службе, добавив, что в главных партиях предстанут Арина Денисова, Елизавета Кокорева, Элеонора Севенард (Аврора), Дмитрий Выскубенко, Артем Овчаренко, Дмитрий Смилевски (Принц Дезире), Денис Савин, Игорь Цвирко (Злая Фея Карабос), Полина Нецветаева-Долгалева, Алена Ковалева, Юлия Степанова (Фея Сирени) и другие ведущие артисты балетной труппы Большого театра.
Завершатся китайские гастроли ГАБТ в Шэньчжэне. Там 14 и 15 мая на сцене театра Национального центра исполнительских искусств пройдут два гала-концерта солистов балета Большого театра. Руководить оркестром будет Алексей Богорад, заключили в пресс-службе ГАБТ.