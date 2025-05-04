Суд назвал сумму компенсации после падения футбольных ворот на 12-летнего мальчика в детском лагере под Бобруйском

Как сообщается, уголовное дело из-за халатности при установке спортоборудования было возбуждено в отношении учителя физкультуры и директора. А про итог рассмотрения в суде иска мамы двенадцатилетнего ребенка в его интересах рассказала помощник председателя Могилевского облсуда Инна Дроздова. По ее словам, иск суд удовлетворил полностью.