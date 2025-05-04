Суд назвал сумму компенсации после падения футбольных ворот на 12-летнего мальчика в детском лагере под Бобруйском

Помощник председателя Могилевского областного суда Инна Дроздова в эфире СТВ назвала приговор и сумму компенсации после тяжелой черепно-мозговой травмы 12-летнего мальчика из-за падения футбольных ворот в детском лагере под Бобруйском. Ворота оказались незакрепленными.
Как сообщается, уголовное дело из-за халатности при установке спортоборудования было возбуждено в отношении учителя физкультуры и директора. А про итог рассмотрения в суде иска мамы двенадцатилетнего ребенка в его интересах рассказала помощник председателя Могилевского облсуда Инна Дроздова. По ее словам, иск суд удовлетворил полностью.
— С оздоровительного учреждения взыскана компенсация морального вреда в сумме 25 тысяч рублей. Фактически эта сумма является компенсацией физических и нравственных страданий, которые перенесли ребенок и его семья, — сказала Дроздова.
Тем временем милиция назвала белорусам примету, по которой можно отличить подделанный ИИ голос знакомых. Также ГУВД Мингорисполкома рассказало, что жертвы мошенников теряют в среднем 300 — 400 рублей при попытке сэкономить на покупках несуществующих товаров в соцсетях.