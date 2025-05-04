Англичанка уличила мужа в измене с ненастоящей порнозвездой

Мужчина утверждал, что Далзелл сама вышла с ним на связь, рассказав, что покинула секс-индустрию, переехала в США ради больной бабушки и устроилась работать в ресторан. Вскоре их общение стало романтическим, и Клайв начал отправлять ей деньги, в итоге потратив 2,7 тысячи долларов (около 220 тысяч рублей). Он даже рассматривал варианты авиаперелетов в США для встречи с «Софи».