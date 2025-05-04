Англичанка уличила мужа в измене с ненастоящей порнозвездой

В Белфасте, Великобритания, пара развелась после 16 лет совместной жизни из-за мошенницы, которая выдавала себя за порнозвезду Софи Далзелл. О необычном инциденте сообщает New York Post.
67-летнего Клайва Далглиша выдали расходы по общей кредитной карте, которую он использовал с 61-летней женой Сарой. Она вызвала его на серьезный разговор и обвинила в измене, узнав, что он три месяца поддерживал отношения на расстоянии с другой женщиной.
После того как Далглиш узнала об этом, она попросила Клайва показать свою новую избранницу. Он показал ей электронные письма, которые якобы присылала ему британская порнозвезда Софи Далзелл. Сара быстро поняла, что он стал жертвой мошенников.
Мужчина утверждал, что Далзелл сама вышла с ним на связь, рассказав, что покинула секс-индустрию, переехала в США ради больной бабушки и устроилась работать в ресторан. Вскоре их общение стало романтическим, и Клайв начал отправлять ей деньги, в итоге потратив 2,7 тысячи долларов (около 220 тысяч рублей). Он даже рассматривал варианты авиаперелетов в США для встречи с «Софи».
Все это время англичанин не догадывался о мошенничестве. Сара решила доказать ему это, создав фейковый аккаунт и написав от имени «Софи». По ее словам, уже через 10 минут мошенница начала просить деньги.
Клайв осознал, что стал жертвой обмана, только после просмотра телепередачи, посвященной этому типу мошенничества, говорится в материале.
Необычные инциденты, связанные с изменами, происходят и в России. Например, в конце апреля в одной из квартир на проспекте Ленинского комсомола города Видное неверный супруг спустил свою любовницу на козырек подъезда, чтобы не быть пойманным.