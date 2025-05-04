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Взрыв произошëл в квартире жилого дома на юго-западе Москвы

ЧП произошло в юго-западной части Москвы: в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Источник: Life.ru

Как сообщает SHOT, эпицентром взрыва стала квартира на верхних этажах здания, где возник сильный пожар и зафиксированы серьезные разрушения. Очевидцы описывают громкий хлопок, после которого из окон квартиры вырвалось пламя.

Ранее в жилом комплексе премиум-класса «Алые паруса» на Авиационной улице прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство, заложенное в лифтовом холле, стало причиной трагедии. Первоначально сообщалось об одном погибшем и четырёх тяжелораненых, доставленных в больницы. К сожалению, один из пострадавших скончался в медицинском учреждении. Жертвой взрыва оказался Армен Саркисян, основатель добровольческого батальона, принимавшего участие в событиях на Донбассе. Ущерб, нанесённый взрывом элитному ЖК, оценили в 8 млн рублей.