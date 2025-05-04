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Агроном объяснил, зачем белорусское хозяйство завозит шмелей из Голландии

Агроном сказал, что в Беларусь завозят шмелей из Голландии для выращивания яблок.

Источник: Комсомольская правда

Агроном-садовод из Молодечненского района Егор Оскирко объяснил телеканалу СТВ, зачем фермерское хозяйство, где он работает, завозит шмелей из Голландии.

Выращивание яблок и груш в данном хозяйстве ведется по передовым технологиям, чтобы добиться необходимого вкуса.

— Завозим из Голландии шмелей, чтобы они опыляли культуру. Потому что у нас в основном моноблоки, один сорт, и поэтому нужно дополнительное опыление, — пояснил агроном-садовод.

Тем временем суд назвал сумму компенсации после падения футбольных ворот на 12-летнего мальчика в детском лагере под Бобруйском.

Еще милиция назвала белорусам примету, по которой можно отличить подделанный ИИ голос знакомых. Также ГУВД Мингорисполкома рассказало, что жертвы мошенников теряют в среднем 300 — 400 рублей при попытке сэкономить на покупках несуществующих товаров в соцсетях.