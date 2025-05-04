Украинские войска перебрасывают дополнительные резервы на краснолиманское направление, где российские подразделения добились значительного продвижения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видео, опубликованном на его Telegram-канале. «Начнем с краснолиманского направления, где за текущую неделю зафиксировано активное продвижение подразделений ВС РФ. В частности, на этой неделе был освобожден населенный пункт Новое. Мы наблюдаем достаточно активные действия. Также видно, что противник пытается перебросить дополнительные резервы, поскольку ситуация для него там становится все сложнее», — рассказал Пушилин. Также он отметил усиление давления на группировку Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении. Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что власти Украины готовят Красноармейск (Покровск) в ДНР к сдаче.