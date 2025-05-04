На энергоблоке АЭС «Ловииса» в Финляндии произошла утечка водорода

Второй энергоблок финской атомной электростанции (АЭС) «Ловииса» функционирует на сниженной мощности из-за утечки водорода. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил оператор станции, компания Fortum.
— Второй блок электростанции «Ловииса» будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода, — говорится в сообщении Fortum в социальных сетях.
По информации оператора, проблема была выявлена и устранена в одном из четырех теплообменников, ремонт займет два дня. Первый энергоблок работает в обычном режиме.
АЭС «Ловииса» расположена на юге Финляндии и два ее энергоблока обеспечивают более десяти процентов потребляемой в стране электроэнергии.
Особое внимание к себе также приковывает положение на Запорожской АЭС. В середине апреля Вооруженные сил Украины в очередной раз атаковали территорию станции. По данным пресс-службы ЗАЭС, в результате атаки никто не пострадал, и разрушений нет. При этом сотрудники ЗАЭС уже уведомили о произошедшем инспекторов МАГАТЭ, находящихся на территории комплекса.