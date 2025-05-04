На энергоблоке АЭС «Ловииса» в Финляндии произошла утечка водорода

Особое внимание к себе также приковывает положение на Запорожской АЭС. В середине апреля Вооруженные сил Украины в очередной раз атаковали территорию станции. По данным пресс-службы ЗАЭС, в результате атаки никто не пострадал, и разрушений нет. При этом сотрудники ЗАЭС уже уведомили о произошедшем инспекторов МАГАТЭ, находящихся на территории комплекса.