Счастливый отец: Александр Петров очаровал поклонников новыми фото с сыном

На снимках счастливая семья проводит время на природе, наслаждаясь тёплыми весенними днями. Петров нечасто делится подробностями личной жизни, поэтому эти кадры стали настоящим подарком для его фанатов. Подписчики отметили, как сильно изменился актёр с появлением ребёнка, и пожелали семье счастья и благополучия.
Ранее Life.ru рассказывал, что во время беременности Виктории, которой на момент рождения ребёнка было 24 года, ей оказывала поддержку доула. Это специалист, который предоставляет широкий спектр услуг, включая психологическую помощь, остеопатию и банные процедуры.