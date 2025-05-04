Счастливый отец: Александр Петров очаровал поклонников новыми фото с сыном

Ранее Life.ru рассказывал, что во время беременности Виктории, которой на момент рождения ребёнка было 24 года, ей оказывала поддержку доула. Это специалист, который предоставляет широкий спектр услуг, включая психологическую помощь, остеопатию и банные процедуры.