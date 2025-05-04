Огромное количество змей нашли на набережной Таганрога

В Таганроге на набережной очевидцы сняли пугающее видео. На нем видно, как в камнях у берега Таганрогского залива спрятался клубок змей. Кадры сразу были опубликованы в социальных сетях.
Автор видео предположил, что хладнокровные выползли погреться под лучами весеннего солнца. Но в комментариях под постом ростовчане написали, что у змей сейчас начался брачный период.
— Они неядовиты и пугливы. У них сейчас сезон размножения. По пути в Старочеркасскую их тоже много возле Дона среди камней, — написали пользователи.
А некоторые предположили, что это ужи.