Названа причина взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы

Пожар в доме на улице Генерала Тюленева. Видео © SHOT.
В настоящий момент пламенем объяты две квартиры, перекрытия между этажами обвалились. Взрыв газа рассматривается, как предварительная причина случившегося. У пожара повышенный ранг сложности, к месту следует сразу несколько пожарных команд.
Напомним, о происшествии стало известно менее получаса назад: мощный взрыв сотряс многоэтажку на улице Генерала Тюленева. Эпицентром стала квартира на верхних этажах — там разгорелся серьёзный пожар и произошли самые серьёзные разрушения. Очевидцы сообщали о громком хлопке, после которого из окон жилья вырвался большой всполох огня.