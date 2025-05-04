Конфликт Натана с Аленой Блин и поедание столетних яиц: чем удивил пятый выпуск шоу «Сокровища императора»

В испытании приняли участие Дубцова, Клявер, Шкаплеров, Жигалова, Джебисашвили, Нюша, Магомед Исламов и Майами. Команда желтых первой успешно справилась с задачей и отправилась на метро к следующей точке — гонгу. У команд розовых, синих и красных возникли трудности с пониманием инструкций, из-за чего они не уложились в отведенное время и получили штраф в размере 20 минут. Из-за организационных заминок в начале первого дня большинство пар проходили испытание уже в темное время суток.