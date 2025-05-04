Конфликт Натана с Аленой Блин и поедание столетних яиц: чем удивил пятый выпуск шоу «Сокровища императора»

Олег Майами пришел в шоу «Сокровища императора».
В воскресенье, 4 мая 2025 года, на канале ТНТ вышел пятый выпуск второго сезона реалити-шоу «Сокровища императора». Новые участники добавили в проекте интригу, но с некоторым игроками все-таки пришлось проститься. Подробнее об испытаниях, победах и проигрышах пятого выпуска — в материале URA.RU.
О чем шоу «Сокровища императора».
Реалити-шоу «Сокровища императора» — приключенческий проект, события которого разворачиваются в Китае. В съемках принимают участие восемь команд, каждая из которых состоит из известной российской знаменитости и сопровождающего лица — им может выступать друг, родственник либо коллега участника. Все дуэты соревнуются за главный приз — один миллион юаней, что эквивалентно примерно 14 миллионам российских рублей.
В рамках шоу команды следуют по заранее определенному маршруту, проходя через ряд контрольных точек и выполняя различные задания. Перед стартом каждого этапа участникам выдается маршрутная карта и ограниченная сумма денежных средств. Победа присуждается той паре, которая первой достигнет финиша и ударит в гонг. Ведущие проекта — певица и телеведущая Ольга Бузова, а также актер Михаил Галустян.
Участники второго сезона шоу «Сокровища императора».
В пятом выпуске второго сезона «Сокровища императора» участвовали следующие пары.
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Певица Нюша с сестрой, чемпионкой-синхронисткой Машей Шурочкиной (команда «Розовые»).Певица Ирина Дубцова в паре с рэпером Натаном (команда «Желтые»).Звезда ММА Магомед Исмаилов и комик Магомед Муртазаалиев (команда «Фиолетовые»).Экстрасенс Лина Джебисашвили с бойфрендом Юрием Фунтовым (команда «Синие»).Космонавт-испытатель Антон Шкаплеров и его дочь Кристина (команда «Зеленые»).Дана Борисова (бывшая телеведущая) и Алена Жигалова (ведущая-блоггер с ютуба) (команда «Оранжевых»).
В этом выпуске к участникам присоединилась новая звездная пара — музыканты Олег Майами и Леша Свик (команда «Красных»).
Испытания в первый день в пятом выпуске шоу.
«Рыбный соус».
В рамках первого задания одному из участников предстояло с помощью рта перелить рыбный соус из большого чана в ведро. Второй участник должен был, держа это ведро, проехать на велосипеде два круга по мощеной площади, стараясь сохранить уровень жидкости выше установленной отметки.
Денис Клявер не справился с финальным испытаниемФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Командам было предложено выбрать один из трех свитков: облегченный вариант — один круг (этим вариантом никто не воспользовался), усложненный — три круга (также никто не выбрал). Третий вариант с разделением — один круг для своей команды и три круга для соперников. Этот выбор сделали представители команды оранжевых, передав так называемую «черную метку» новичкам — красной команде.
Участниками этапа, переливавшими соус, стали Клявер, Дубцова, Шкаплеров, Борисова, Нюша, Лина, Магомед Муртазаалиев и Свик. Сохранить требуемый уровень жидкости в ведре без проливов оказалось невозможным, поэтому после первой попытки большинство команд были вынуждены доливать соус.
Из-за крайне неприятного запаха соуса почти все участники испытывали дискомфорт, за исключением Свика. Первыми успешно справились с заданием желтые, которые затем на общественном транспорте отправились за следующей подсказкой в магазин русских товаров. Команды розовых, зеленых и красных не уложились в установленное время и получили штраф в размере 20 минут.
«Раскраска с пандой».
До следующего испытания пары добирались на метро. В одном из садов Чжэнчжоу для участников была подготовлена традиционная китайская раскраска. Один из членов команды с завязанными глазами закрашивал восковым мелком символ «инь-янь», а его напарник руководил его действиями с помощью устных подсказок. В случае, если рисующий выходил за пределы контура, задание приходилось начинать заново.
В испытании приняли участие Дубцова, Клявер, Шкаплеров, Жигалова, Джебисашвили, Нюша, Магомед Исламов и Майами. Команда желтых первой успешно справилась с задачей и отправилась на метро к следующей точке — гонгу. У команд розовых, синих и красных возникли трудности с пониманием инструкций, из-за чего они не уложились в отведенное время и получили штраф в размере 20 минут. Из-за организационных заминок в начале первого дня большинство пар проходили испытание уже в темное время суток.
Скандал на чайной церемонии.
Во время чайной церемонии ведущие подробно рассмотрели ситуацию, произошедшую с участием команды «красных». Представитель команды Майами высказал претензии к участникам, обвинив их в неподобающем поведении и, назвав «крысами». Музыканту не пришлась по душе инициатива Натана, который предложил передавать «черную метку» новичкам проекта.
После некоторого раздумья музыкант принял решение не прощать прежние обиды, связанные с Аленой Блин, и передал символ проекта команде «оранжевых». Подобный выбор вызвал резкое недовольство у Алены и Даны — в знак протеста они покинули круглый стол.
Испытания во второй день в пятом выпуске шоу.
«Мягкий или круглый».
Саша Савельева покинула проект в пятом выпускеФото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press.
В ресторане участникам предлагалось сделать выбор между двумя вариантами: «мягкий» и «круглый». Первый вариант — «мягкий» (желтые, зеленые, фуксия, синие) — предполагал, что участник должен съесть порцию ферментированного жареного тофу и запить стаканом бульона, в котором он готовился.
Второй вариант — «круглый» (фиолетовые, светло-розовые, оранжевые, красные) — заключался в необходимости съесть два столетних яйца (одно черное и одно желтое), а также балют — яйцо с зародышем.
Участники, выбравшие желтый цвет, быстро справились с заданием по поеданию и отправились на такси за следующей подсказкой. Однако именно на этом этапе их ожидал первый неожиданный поворот. Им требовалось отыскать место, изображенное на фотографии — каменную колонну с блестящей металлической «шляпой». Местные жители не сразу смогли опознать этот объект, а автоматический поиск по изображениям выдавал лишь фотографии людей в головных уборах.
По словам Ирины Дубцовой, команде желтых понадобилось полтора часа, чтобы найти таксиста, который точно знал расположение нужной колонны. В то же время команда розовых доверилась другому водителю и в итоге оказалась не там, где требовалось. Первыми до цели добрались участники из желтой команды. Оттуда они на метро отправились на центральную площадь, чтобы выполнить заключительное задание пятой недели.
«Калинка-малинка».
В финальном испытании недели участникам предстояло найти пятерых прохожих, согласившихся выучить и затем исполнить на сцене несколько строк из песни «Калинка-малинка». Первой с этой задачей справилась команда желтых, после чего они отправились к финишу на автобусе. Однако все участники, которые выбрали этот вид транспорта, в итоге потеряли лидирующие позиции.
Дубцова и Натан столкнулись с трудностями при поиске автобусной остановки, между ними произошел серьезный конфликт, а сев не на тот автобус, им пришлось вернуться и пересесть на метро. Аналогичная ситуация произошла и с командой фиолетовых. Китайские участники приняли вызов с энтузиазмом и выполнили задание с первой попытки. Единственными, у кого возникли сложности на этом этапе, оказалась зеленая команда.
Кто покинул шоу «Сокровища императора» в пятом выпуске.
Первыми ведущих нашли зеленые, розовые прибежали вторыми, красные оказались третьими. Синие — четвертые, оранжевые — пятые, желтые — шестые, фиолетовые — седьмые. Последними Бузову и Галустяна нашли светло-розовые. Денис Клявер и Саша Савельева покинули проект.