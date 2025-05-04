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Есть угроза обрушения подъезда в многоэтажке в Москве, где произошёл взрыв

В горящем многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева, где взорвался газ, есть риск обрушения подъезда. Об этом пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Пожар в многоэтажке на юго-западе Москвы. Видео © SHOT.

Тушение бушующего огня сильно затруднено обрушением конструкций между 8 и 9 этажами. По той же причине сотрудники МЧС пока не добрались до заблокированных на 9-м этаже людей, которые зовут на помощь. Проводится эвакуация жильцов всех подъездов.

Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует выяснение причин и обстоятельств происшествия. Следственный комитет также проведёт проверку.

Напомним, около получаса назад в многоэтажном доме по улице Генерала Тюленева прогремел мощный взрыв. Похоже, что его эпицентр находился в квартире на верхнем этаже — там начался мощный пожар и наблюдаются серьёзные разрушения.