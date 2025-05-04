Есть угроза обрушения подъезда в многоэтажке в Москве, где произошёл взрыв

Пожар в многоэтажке на юго-западе Москвы. Видео © SHOT.
Тушение бушующего огня сильно затруднено обрушением конструкций между 8 и 9 этажами. По той же причине сотрудники МЧС пока не добрались до заблокированных на 9-м этаже людей, которые зовут на помощь. Проводится эвакуация жильцов всех подъездов.
Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует выяснение причин и обстоятельств происшествия. Следственный комитет также проведёт проверку.
Напомним, около получаса назад в многоэтажном доме по улице Генерала Тюленева прогремел мощный взрыв. Похоже, что его эпицентр находился в квартире на верхнем этаже — там начался мощный пожар и наблюдаются серьёзные разрушения.