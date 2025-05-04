Есть угроза обрушения подъезда в многоэтажке в Москве, где произошёл взрыв

Тушение бушующего огня сильно затруднено обрушением конструкций между 8 и 9 этажами. По той же причине сотрудники МЧС пока не добрались до заблокированных на 9-м этаже людей, которые зовут на помощь. Проводится эвакуация жильцов всех подъездов.