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Два человека погибли при пожаре в доме на улице Генерала Тюленева в Москве

По меньшей мере двое человек погибли в пожаре, разгоревшемся после взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы. Их тела нашли пожарные на балконе девятого этажа, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Кадры пожара на улице Генерала Тюленева. Видео © SHOT.

По сведениям телеграм-канала, за медицинской помощью после взрыва обратились 18 жильцов дома на улице Генерала Тюленева. Предварительно, троих увезли в больницу в тяжёлом состоянии. Пожарные поднимаются к трём горящим окнам дома по раздвижной лестнице.

Напомним, о сильном пожаре на юго-западе Москвы стало известно менее часа назад — в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева произошёл взрыв, после которого квартиру на верхнем этаже охватило пламя. Свидетели происшествия говорят, что слышали громкий хлопок, а затем из окон вырвался огонь.