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В центре Москвы приостановили продажу алкоголя

В центре Москвы во время репетиций и проведения Парада Победы 9 мая 2025 года будет ограничена продажа алкоголя. Также будут закрыты магазины и заведения общепита на ряде центральных улиц.

В Москве с 5 мая вводятся ограничения продажи алкоголя.

В центре Москвы во время репетиций и проведения Парада Победы 9 мая 2025 года будет ограничена продажа алкоголя. Также будут закрыты магазины и заведения общепита на ряде центральных улиц.

«Ограничения вступят в силу во время генеральной репетиции парада с 22:00 4 мая до 13:00 5 мая 2025 год. Также во время самого парада — с 22:00 8 мая до 14:00 9 мая 2025 года», — передает телеканал 360.ru.

В торговых точках, расположенных рядом с дорогой, по которой проходит военная техника, вводится запрет на продажу любого алкоголя, а также безалкогольных напитков в стеклянной упаковке. В периоды репетиций и самого парада все магазины, летние кафе, заведения общепита и предприятия сферы обслуживания будут закрыты.