В центре Москвы приостановили продажу алкоголя

В торговых точках, расположенных рядом с дорогой, по которой проходит военная техника, вводится запрет на продажу любого алкоголя, а также безалкогольных напитков в стеклянной упаковке. В периоды репетиций и самого парада все магазины, летние кафе, заведения общепита и предприятия сферы обслуживания будут закрыты.