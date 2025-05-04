В Цимлянском районе погиб мужчина во время ужина

В хуторе Ломовцев Цимлянского района в ночь на воскресенье произошел пожар. Одного человека удалось спасти, но второй погиб. О случившемся рассказали в МЧС по Ростовской области.
Как оказалось, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем во время приготовления пищи. Загорелся частный дом на площади 42 квадратных метров. Огонь тушили семь пожарных и добровольцев.
В пожаре удалось спасти 58-летнего мужчину. Сейчас пострадавший находится с ожогами в реанимации. Второго 36-летнего дончанина спасти не удалось.