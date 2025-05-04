Роспотребнадзор опроверг слухи о запрете полевых кухонь на акции «Бессмертный полк»

«В некоторых средствах массовой информации и телеграм-каналах появилась информация о том, что Роспотребнадзор рекомендовал запретить “солдатскую кашу” во время акции “Бессмертный полк”. Также утверждается, что предлагается отказаться от проведения праздничных мероприятий “Фронтовая поляна”, “солдатская каша” и других акций, связанных с использованием полевых кухонь для приготовления пищи и напитков, что якобы связано с высоким риском несоблюдения санитарно-гигиенических норм и требований. Данная информация является полностью недостоверной», — говорится в сообщении.