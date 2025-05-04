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Life.ru публикует страшные кадры с пытавшимися спастись жителями взорвавшейся многоэтажки

Двое погибших в пожаре на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы пытались дождаться помощи. К несчастью, оба задохнулись угарным газом до того, как подоспели пожарные. Страшные кадры публикует SHOT.

Источник: Life.ru

Двое погибших в пожаре на девятом этаже дома по улице Генерала Тюленева. Видео © SHOT.

По данным SHOT, очаг взрыва находился между кухней и прихожей в квартире на девятом этаже. По версии пожарных и очевидцев в квартире могли находиться газовые баллоны. Жители в момент взрыва находились в комнате, они оказались заблокированы из-за начавшегося пожара.

Напомним, пожар на юго-западе Москвы начался около часа назад — в многоэтажном доме случился взрыв, после которого квартиру на верхнем этаже здания объял мощный пожар. Очевидцы слышали громкий хлопок. Ранее сообщалось о как минимум двоих погибших.