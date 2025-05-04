Life.ru публикует страшные кадры с пытавшимися спастись жителями взорвавшейся многоэтажки

По данным SHOT, очаг взрыва находился между кухней и прихожей в квартире на девятом этаже. По версии пожарных и очевидцев в квартире могли находиться газовые баллоны. Жители в момент взрыва находились в комнате, они оказались заблокированы из-за начавшегося пожара.