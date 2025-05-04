Дубль Соболева позволил «Зениту» остаться в чемпионской гонке с «Краснодаром» в РПЛ

Уже на 14-й минуте Вячеслав Грулёв вывел «Пари НН» вперёд. Однако «Зенит» смог отыграться на 54-й минуте, а на 83-й Соболев поставил победную точку. Это его второй и третий голы в 21 матче за клуб из Санкт-Петербурга.