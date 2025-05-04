Врач Кумар назвал шесть шагов для подтянутой фигуры

Регулярное питание поддерживает метаболизм, а вода ускоряет его, очищает от токсинов и снижает аппетит. Рекомендуется пить холодную воду, так как организму нужно больше энергии для ее нагрева, что способствует сжиганию калорий, говорится в материале.