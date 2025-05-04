Врач Кумар назвал шесть шагов для подтянутой фигуры

Сертифицированный врач Картик Кумар выделил шесть шагов для достижения подтянутой фигуры. Его слова приводит портал Men Today.
В первую очередь рекомендуется интенсивно тренироваться по пятнадцать минут в день. Отдельно следует укреплять основные группы мышц: выполнять планку для корпуса, обратные скручивания для нижней части пресса и кататься на велосипеде для боковых мышц пресса.
Следующий шаг — это силовые тренировки. Также врач советует ежедневно заниматься кардио, например кататься на велосипеде или плавать. Также можно ходить на беговой дорожке. Кроме того, важно увеличить потребление воды и изменить свой рацион питания.
Хорошая программа тренировок тонизирует тело, а здоровое питание помогает сбросить вес. Оба аспекта важны для достижения результатов. Врач советует избегать белых углеводов, выбирая коричневый рис, киноа и цельнозерновой хлеб. Также стоит ввести в рацион больше натуральных продуктов и меньше обработанных.
Заменить углеводы можно белками. Также нельзя забывать о полезных жирах из оливкового и кокосового масел, рыбьего жира, орехов и авокадо.
Регулярное питание поддерживает метаболизм, а вода ускоряет его, очищает от токсинов и снижает аппетит. Рекомендуется пить холодную воду, так как организму нужно больше энергии для ее нагрева, что способствует сжиганию калорий, говорится в материале.
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