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Врач Кумар назвал шесть шагов для подтянутой фигуры

Сертифицированный врач Картик Кумар выделил шесть шагов для достижения подтянутой фигуры. Его слова приводит портал Men Today.

Сертифицированный врач Картик Кумар выделил шесть шагов для достижения подтянутой фигуры. Его слова приводит портал Men Today.

В первую очередь рекомендуется интенсивно тренироваться по пятнадцать минут в день. Отдельно следует укреплять основные группы мышц: выполнять планку для корпуса, обратные скручивания для нижней части пресса и кататься на велосипеде для боковых мышц пресса.

Следующий шаг — это силовые тренировки. Также врач советует ежедневно заниматься кардио, например кататься на велосипеде или плавать. Также можно ходить на беговой дорожке. Кроме того, важно увеличить потребление воды и изменить свой рацион питания.

Хорошая программа тренировок тонизирует тело, а здоровое питание помогает сбросить вес. Оба аспекта важны для достижения результатов. Врач советует избегать белых углеводов, выбирая коричневый рис, киноа и цельнозерновой хлеб. Также стоит ввести в рацион больше натуральных продуктов и меньше обработанных.

Заменить углеводы можно белками. Также нельзя забывать о полезных жирах из оливкового и кокосового масел, рыбьего жира, орехов и авокадо.

Регулярное питание поддерживает метаболизм, а вода ускоряет его, очищает от токсинов и снижает аппетит. Рекомендуется пить холодную воду, так как организму нужно больше энергии для ее нагрева, что способствует сжиганию калорий, говорится в материале.

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