«Порции огромные»: Россиянка рассказала о туризме и ценах в Южной Корее

Так, в России кафе воспринимается как место для обеда или бизнес-ланча, тогда как в Южной Корее это скорее заведение для кофе и сладостей. А для полноценного обеда нужно искать щиктан — маленький ресторанчик, который чаще всего управляется женщиной. И там очень сытная еда.