«Вас примут любым»: Опытные туристы раскрыли главную проблему приезжающих в Индию

«Индия принимает тебя таким, какой ты есть. И здесь вы действительно можете раскрыться. Здесь вас примут любым, без каких-либо шаблонов и условностей, и это освобождает, дает ощущение внутренней свободы, и это очень ценно», — подчеркнула Наталья.