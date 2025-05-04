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«Находился в состоянии клинической смерти». Спасатели МЧС и медики спасли четырехлетнего ребенка после 25 минут реанимации в Бресте

Ребенок в состоянии клинической смерти спасен в Бресте после 25 минут реанимации.

Источник: Комсомольская правда

Четырехлетний ребенок в состоянии клинической смерти спасен в Бресте после 25 минут реанимации, сообщили в МЧС Беларуси.

Днем в воскресенье, 4 мая, четырехлетнего мальчика 2020 года рождения обнаружили в искусственном водоеме, расположенном на брестской улице Ясеневой. Спасатели оперативно прибыли на место и достали мальчика из воды на берег. Еще до прибытия бригады скорой медпомощи спасатели сотрудники МЧС проводили реанимационные мероприятия. Сообщается, что ребенок находился в состоянии клинической смерти.

Однако на 25-й минуте реанимации, сказал врач скорой медицинской помощи пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС, удалось добиться восстановления части основных жизненных функций.

Ребенок госпитализирован, говорят в МЧС.

Тем временем милиция назвала белорусам примету, по которой можно отличить подделанный ИИ голос знакомых. Также ГУВД Мингорисполкома рассказало, что жертвы мошенников теряют в среднем 300 — 400 рублей при попытке сэкономить на покупках несуществующих товаров в соцсетях.