«Находился в состоянии клинической смерти». Спасатели МЧС и медики спасли четырехлетнего ребенка после 25 минут реанимации в Бресте

Четырехлетний ребенок в состоянии клинической смерти спасен в Бресте после 25 минут реанимации, сообщили в МЧС Беларуси.
Днем в воскресенье, 4 мая, четырехлетнего мальчика 2020 года рождения обнаружили в искусственном водоеме, расположенном на брестской улице Ясеневой. Спасатели оперативно прибыли на место и достали мальчика из воды на берег. Еще до прибытия бригады скорой медпомощи спасатели сотрудники МЧС проводили реанимационные мероприятия. Сообщается, что ребенок находился в состоянии клинической смерти.
Однако на 25-й минуте реанимации, сказал врач скорой медицинской помощи пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС, удалось добиться восстановления части основных жизненных функций.
Ребенок госпитализирован, говорят в МЧС.
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