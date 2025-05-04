«Находился в состоянии клинической смерти». Спасатели МЧС и медики спасли четырехлетнего ребенка после 25 минут реанимации в Бресте

Днем в воскресенье, 4 мая, четырехлетнего мальчика 2020 года рождения обнаружили в искусственном водоеме, расположенном на брестской улице Ясеневой. Спасатели оперативно прибыли на место и достали мальчика из воды на берег. Еще до прибытия бригады скорой медпомощи спасатели сотрудники МЧС проводили реанимационные мероприятия. Сообщается, что ребенок находился в состоянии клинической смерти.