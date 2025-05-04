Пожар после взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы охватил 100 квадратов

ЧП на улице Генерала Тюленева в Москве. Видео © Telegram / SHOT.
Спасатели отключили газ в горящем подъезде. Для этого им пришлось пилить трубу. К этому моменту пожарным удалось остановить открытое горение. Эвакуировали жителей из всех 15 подъездов. В ближайшей школе открыли пункт временного размещения для пострадавших.
Напомним, ЧП произошло на юго-западе Москвы. Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева. Эпицентр взрыва находился в квартире на верхних этажах, где возник сильный пожар и наблюдаются серьёзные разрушения. Очевидцы описывают громкий хлопок, после которого из окон квартиры вырвалось пламя. На данный момент известно о трёх погибших.