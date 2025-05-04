Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар после взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы охватил 100 квадратов

Сильный пожар, который вспыхнул после взрыва в московской многоэтажке, распространился на площади в 100 квадратных метров, сообщает Telegram-канал SHOT. Обрушения затронули около 60 квадратных метров здания.

Источник: Life.ru

ЧП на улице Генерала Тюленева в Москве. Видео © Telegram / SHOT.

Спасатели отключили газ в горящем подъезде. Для этого им пришлось пилить трубу. К этому моменту пожарным удалось остановить открытое горение. Эвакуировали жителей из всех 15 подъездов. В ближайшей школе открыли пункт временного размещения для пострадавших.

Напомним, ЧП произошло на юго-западе Москвы. Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева. Эпицентр взрыва находился в квартире на верхних этажах, где возник сильный пожар и наблюдаются серьёзные разрушения. Очевидцы описывают громкий хлопок, после которого из окон квартиры вырвалось пламя. На данный момент известно о трёх погибших.