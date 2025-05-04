Пожар после взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы охватил 100 квадратов

Напомним, ЧП произошло на юго-западе Москвы. Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева. Эпицентр взрыва находился в квартире на верхних этажах, где возник сильный пожар и наблюдаются серьёзные разрушения. Очевидцы описывают громкий хлопок, после которого из окон квартиры вырвалось пламя. На данный момент известно о трёх погибших.