Министр сельского хозяйства Горлов сказал, что происходит с картошкой в Беларуси

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов сказал телеканалу «Беларусь 1», что происходит с картошкой в Беларуси.
Глава Минсельхозпрода сказал в эфире, что возглавляемое им ведомство вместе с МАРТ еще раз проревизировали наличие картофеля и «отработали эту ситуацию».
— И, в принципе, у нас в каждом магазине есть картофель. Допустим, я сам вчера был в магазине, обратил внимание, что есть картофель, — сказал Горлов.
Вместе с тем, министр заметил:
— Да, возможно, где-то могут быть повреждения, условно говоря, проволочником. Но это попадается только картофель, поэтому здесь больших проблем я не вижу.
Горлов пояснил, почему:
— Потому что надо понимать тоже, что одно дело, когда картофель только выкопали в сентябре месяце, в октябре, да, а другое дело, когда он уже, в принципе, прошел такой период хранения.
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