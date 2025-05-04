Толпа устроила давку в магазине в Кизляре из-за скидок

Уже через несколько минут в помещении невозможно было пошевелиться: небольшой торговый зал оказался заполнен людьми. Сотрудники торговой точки не успевали сделать подтоварку на стеллажи и буквально выкидывали товары в толпу. Сначала покупатели добирались до кассы и оплачивали покупки, но потом стали просто выносить их из магазина без оплаты. Как пишет Readovka, вынесли из магазина даже те товары, на которые акция не распространялась — в том числе «премиальную обувь» за 5 тыс. рублей.