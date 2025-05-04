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«Очень сложный соперник»: Тренер «Ростова» прокомментировал ничью с «Химками»

Тренер Джонатан Альба высказался об игре «Ростова» с «Химками».

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал встречу с «Химками» 4 мая. Матч 27-го тура РПЛ завершился ничьей.

Альба отметил, что первый тайм ему понравился больше, чем второй. В целом же он считает сегодняшнее противостояние непростым.

— Команда, с которой мы сегодня играли, — очень сложный соперник. Мы сейчас находимся на таком этапе, когда все команды пытаются бороться, дойти до финала. Поэтому мы видим борьбу, ожесточенные матчи.

Напомним, первый гол забил на 70-й минуте игрок команды «Химки» Лукас Вера. Примерно на 89-й минуте счет сравнял защитник «Ростова» Максим Осипенко.

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