«Очень сложный соперник»: Тренер «Ростова» прокомментировал ничью с «Химками»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал встречу с «Химками» 4 мая. Матч 27-го тура РПЛ завершился ничьей.
Альба отметил, что первый тайм ему понравился больше, чем второй. В целом же он считает сегодняшнее противостояние непростым.
— Команда, с которой мы сегодня играли, — очень сложный соперник. Мы сейчас находимся на таком этапе, когда все команды пытаются бороться, дойти до финала. Поэтому мы видим борьбу, ожесточенные матчи.
Напомним, первый гол забил на 70-й минуте игрок команды «Химки» Лукас Вера. Примерно на 89-й минуте счет сравнял защитник «Ростова» Максим Осипенко.
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