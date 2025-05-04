Иран объявил об успешном испытании новой ракеты

Иран успешно испытал новую баллистическую ракету, способную поражать цели на расстоянии до 1200 км. Об этом рассказал министр обороны Ирана Азиз Насирзаде для телеканала IRIB.
Как сообщил источник, ракета продемонстрировала возможность точного наведения и поражения целей после запуска с расстояния более 1200 км, сохраняя при этом устойчивость к помехам.
Как заявил Насирзаде, Иран «располагает значительными ракетными запасами» и «не станет медлить с их применением» в случае нападения. Накануне Reuters сообщало, что израильская сторона предоставила Соединенным Штатам несколько возможных сценариев атак на иранские ядерные объекты.
Напомним, что ранее в рамках празднования Дня армии Ирана состоялся впечатляющий военный парад, где публике представили новейшие образцы наземного вооружения, включая российские системы ПВО С-300 с национальной камуфляжной окраской.