Экзитпол: на выборах в Румынии наибольшее число голосов получил Симион

Предварительные данные экзитполов свидетельствуют, что лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион лидирует после первого тура президентских выборов. Информация поступила сразу после окончания голосования.
Согласно данным Avangarde, Симион получил поддержку 30% избирателей. Второе место с равными результатами (по 23%) разделили: Крин Антонеску — единый кандидат от правящего альянса и Никушор Дан — независимый кандидат, занимающий пост генеральный мэра столицы.
Согласно альтернативному экзитполу, организованному Центром городской и региональной социологии (CURS), распределение голосов выглядит следующим образом: Джордже Симион — 33,1%, Крин Антонеску — 22,9%, Никушор Дан — 20,9%.
Напомним, что 4 мая в Румынии началось голосование на президентских выборах, для чего по всей стране было развернуто 19 тыс. избирательных участков.