Росавиация: в аэропорту Апатит ввели временные ограничения на полеты

На работу воздушной гавани Апатит наложили временные ограничения. Соответствующее оповещение опубликовали в 22:25. Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы, пояснили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения на полеты ввели также в архангельских воздушных гаванях. Аэропорты Талаги и Васьково временно не принимают и не отправляют гражданские суды. Ограничения введены с 20:20 по Москве.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были также введены на работу аэропорта Апатиты (Хибины; код ИКАО: ULMK)», — сообщили в Росавиации.
Утром 4 мая для пассажиров также был временно недоступен московский аэропорт Внуково. Ограничения на полеты ввели в 09:06. Авиадиспетчеры приняли все необходимые меры для восстановления работы в привычном порядке.