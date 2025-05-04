Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: в аэропорту Апатит ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Апатит не принимает и не отправляет рейсы с вечера 4 мая.

Источник: Комсомольская правда

На работу воздушной гавани Апатит наложили временные ограничения. Соответствующее оповещение опубликовали в 22:25. Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы, пояснили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения на полеты ввели также в архангельских воздушных гаванях. Аэропорты Талаги и Васьково временно не принимают и не отправляют гражданские суды. Ограничения введены с 20:20 по Москве.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были также введены на работу аэропорта Апатиты (Хибины; код ИКАО: ULMK)», — сообщили в Росавиации.

Утром 4 мая для пассажиров также был временно недоступен московский аэропорт Внуково. Ограничения на полеты ввели в 09:06. Авиадиспетчеры приняли все необходимые меры для восстановления работы в привычном порядке.