В Перми выпустили сувенирную банкноту, посвященную 80-летию Победы

Банкнота вышла в свет в конце апреля, перед майскими праздниками, и она, хотя и сувенирная и потому не может использоваться в платежах, сразу же привлекла внимание россиян.
«Крутая идея! Мой прадед брал Берлин, и я бы такую купюру приобрела», «Отличное решение, посвященное памяти наших предков», «Выглядит эпично и достойна памяти наших воинов», «Очень красивая купюра», — пишут жители России на интернет-порталах.
В самом деле, банкнота получилась яркой и привлекает взгляд, рисунки строгие, суровые, но без всякого пафоса, каждая деталь к месту. На лицевой стороне купюры изображен Солдат-Победитель, держащий в руках каску с вечным огнем. Также здесь есть изображение советских летчиц Марины Расковой, Веры Ломако и Полины Осипенко. На оборотной стороне банкноты — статуя женщины, скорбящей над телом павшего солдата. В левом верхнем углу — здание Музея Победы на Поклонной горе. На конверте-паспарту, в котором размещена купюра, выдержка из письма, написанного 9 мая 1945 года.
На фабрике Гознак пояснили, что над банкнотой специалисты работали вместе с сотрудниками московского Музея Победы, и потому на обеих сторонах есть изображения экспонатов оттуда.
Пламя в руке солдата при повороте и наклоне банкноты создает эффект живого огня.
Кроме того, сама купюра является своеобразным путеводителем как по музею, так и по фабрике Гознак. Чтобы узнать больше о них, достаточно только лишь сканировать QR-код на лицевой стороне.
На банкноте в изобилии использованы различные технические приемы, как защищающие ее от подделки, так и открывающие новые возможности полиграфии, сопряженные с компьютерными технологиями. Здесь есть надписи, видимые только под ультрафиолетом, есть элементы, наоборот, исчезающие под инфракрасными лучами. Пламя в руке солдата при повороте и наклоне создает эффект живого огня. А если осветить в темноте лицевую сторону банкноты ультрафиолетовым фонариком, то вспыхнет салют — красными, желтыми и зелеными огнями.
Купюра выпущена в свет тиражом в двадцать тысяч экземпляров. Часть из них передана в Музей Победы — они будут подарены ветеранам Великой Отечественной войны.