«Объективная реальность»: в Крыму оценили заявление Рубио о границах Украины

В марте 2014 года, на фоне политического кризиса на Украине, Крым провел референдум о статусе региона, по результатам которого подавляющее большинство жителей (96,77% в Крыму и 95,6% в Севастополе) проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина и большинство западных государств не признают эти результаты, игнорируя недвусмысленное волеизъявление жителей региона.