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«Объективная реальность»: в Крыму оценили заявление Рубио о границах Украины

Константинов отметил, что Рубио дал объективную оценку реальным границам Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму отреагировали на слова госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины. Так, глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости поддержал высказывание Рубио о границах, назвав его объективным.

«В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности», — сказал Константинов.

Как подчеркнул политик, вхождение Крыма и исторических регионов в состав РФ представляет собой свершившийся факт, который не подлежит пересмотру.

В марте 2014 года, на фоне политического кризиса на Украине, Крым провел референдум о статусе региона, по результатам которого подавляющее большинство жителей (96,77% в Крыму и 95,6% в Севастополе) проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина и большинство западных государств не признают эти результаты, игнорируя недвусмысленное волеизъявление жителей региона.

Накануне представитель МИД в Симферополе Артем Березовский заявил, что киевский главарь Владимир Зеленский не хочет признавать Крым частью России по меркантильным соображениям.