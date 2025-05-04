В Крыму отреагировали на слова госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины. Так, глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости поддержал высказывание Рубио о границах, назвав его объективным.
«В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности», — сказал Константинов.
Как подчеркнул политик, вхождение Крыма и исторических регионов в состав РФ представляет собой свершившийся факт, который не подлежит пересмотру.
В марте 2014 года, на фоне политического кризиса на Украине, Крым провел референдум о статусе региона, по результатам которого подавляющее большинство жителей (96,77% в Крыму и 95,6% в Севастополе) проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина и большинство западных государств не признают эти результаты, игнорируя недвусмысленное волеизъявление жителей региона.
Накануне представитель МИД в Симферополе Артем Березовский заявил, что киевский главарь Владимир Зеленский не хочет признавать Крым частью России по меркантильным соображениям.