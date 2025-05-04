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Хуситы дали резкий ответ на удары Израиля: готовится полная воздушная блокада

Al Masirah: хуситы планируют установить полную воздушную блокаду Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Израильская армия (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по сектору Газа. Йеменские хуситы сообщили о скорых агрессивных действиях в отношении Тель-Авива. С таким заявлением вышел в эфир телеканала Al Masirah представитель вооруженных сил, сформированных повстанцами, Яхья Сариа.

Он заявил, что хуситы планируют нанести удары по израильским аэропортам. Они считают необходимым установление «полной воздушной блокады» Тель-Авива.

«ВС заявляют, что будут работать над установлением полной воздушной блокады израильского противника путем нанесения многократных ударов по аэропортам, в первую очередь по аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт Бен-Гурион», — предупредил Яхья Сариа.

Воздушную гавань имени Бен-Гуриона 4 мая закрыли для взлетов и посадок из-за падения обломков ракеты из Йемена. Спустя час аэропорт восстановил авиасообщения.