Хуситы дали резкий ответ на удары Израиля: готовится полная воздушная блокада

«ВС заявляют, что будут работать над установлением полной воздушной блокады израильского противника путем нанесения многократных ударов по аэропортам, в первую очередь по аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт Бен-Гурион», — предупредил Яхья Сариа.