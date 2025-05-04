Хуситы дали резкий ответ на удары Израиля: готовится полная воздушная блокада

Израильская армия (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по сектору Газа. Йеменские хуситы сообщили о скорых агрессивных действиях в отношении Тель-Авива. С таким заявлением вышел в эфир телеканала Al Masirah представитель вооруженных сил, сформированных повстанцами, Яхья Сариа.
Он заявил, что хуситы планируют нанести удары по израильским аэропортам. Они считают необходимым установление «полной воздушной блокады» Тель-Авива.
«ВС заявляют, что будут работать над установлением полной воздушной блокады израильского противника путем нанесения многократных ударов по аэропортам, в первую очередь по аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт Бен-Гурион», — предупредил Яхья Сариа.
Воздушную гавань имени Бен-Гуриона 4 мая закрыли для взлетов и посадок из-за падения обломков ракеты из Йемена. Спустя час аэропорт восстановил авиасообщения.