«Жуткий крик»: Очевидцы пожара в Москве рассказали Life.ru о первых минутах трагедии

Она вспомнила, что самым страшным был крик женщины из окна, умолявшей спасти её ребёнка. Ирина отметила, что пожарные ещё не успели прибыть, и этот душераздирающий крик она не забудет никогда. Женщина добавила, что хотя пожары в их доме бывали и раньше, но такого масштаба никогда не было.