В архангельских аэропортах Талаги и Васьково сняты ограничения на полеты

Вечером 4 мая, с 20:20 по Москве, архангельские воздушные гавани Талаги и Васьково работали с ограничениями. Аэропорты не принимали и не выпускали гражданские суда. Спустя три часа, в 23:30, ограничения сняли, уведомили в пресс-службе Росавиации.