В архангельских аэропортах Талаги и Васьково сняты ограничения на полеты

Вечером 4 мая, с 20:20 по Москве, архангельские воздушные гавани Талаги и Васьково работали с ограничениями. Аэропорты не принимали и не выпускали гражданские суда. Спустя три часа, в 23:30, ограничения сняли, уведомили в пресс-службе Росавиации.
Архангельские воздушные гавани работают в прежнем режиме. Об «уходе» самолетов на запасные аэродромы в период действия ограничений не сообщалось.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — пояснили в Росавиации.
Запрет на полеты, между тем, продолжает действовать в аэропорту Апатит. Такое оповещение опубликовали в 22:25 4 мая. Воздушная гавань работает в ограниченном режиме более 1,5 часа. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.