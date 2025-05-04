Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В архангельских аэропортах Талаги и Васьково сняты ограничения на полеты

По данным Росавиации, в аэропортах Талаги и Васьково в 23:30 по Москве сняли временные ограничения.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 4 мая, с 20:20 по Москве, архангельские воздушные гавани Талаги и Васьково работали с ограничениями. Аэропорты не принимали и не выпускали гражданские суда. Спустя три часа, в 23:30, ограничения сняли, уведомили в пресс-службе Росавиации.

Архангельские воздушные гавани работают в прежнем режиме. Об «уходе» самолетов на запасные аэродромы в период действия ограничений не сообщалось.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — пояснили в Росавиации.

Запрет на полеты, между тем, продолжает действовать в аэропорту Апатит. Такое оповещение опубликовали в 22:25 4 мая. Воздушная гавань работает в ограниченном режиме более 1,5 часа. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.