Что можно и нельзя делать в день апостола Луки 5 мая на Луков день

Православная церковь 5 мая вспоминает апостола Луку. В народе принято праздновать Луков день. Все дело в том, что в указанную дату было принято высаживать лук.
Что нельзя делать 5 мая.
Согласно приметам, женщинам, которые хотят забеременеть, нельзя проводить много времени на улице. Вместе с тем им запрещено есть пироги с мясом. Считалось, что подобное может спровоцировать проблемы в момент родов.
Что можно делать 5 мая.
По традиции, 5 мая высаживали лук. Кроме того, в указанную дату старались съесть как можно больше лука. Это делалось для укрепления здоровья.
Согласно приметам, пасмурная погода предвещает засушливое лето. Кукующая кукушка 5 мая обещает хорошую погоду. Заморозки в названный день говорят о том, что их стоить еще ждать и далее в мае.
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