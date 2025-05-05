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Что можно и нельзя делать в день апостола Луки 5 мая на Луков день

Апостола Луку вспоминают православные верующие 5 мая.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 5 мая вспоминает апостола Луку. В народе принято праздновать Луков день. Все дело в том, что в указанную дату было принято высаживать лук.

Что нельзя делать 5 мая.

Согласно приметам, женщинам, которые хотят забеременеть, нельзя проводить много времени на улице. Вместе с тем им запрещено есть пироги с мясом. Считалось, что подобное может спровоцировать проблемы в момент родов.

Что можно делать 5 мая.

По традиции, 5 мая высаживали лук. Кроме того, в указанную дату старались съесть как можно больше лука. Это делалось для укрепления здоровья.

Согласно приметам, пасмурная погода предвещает засушливое лето. Кукующая кукушка 5 мая обещает хорошую погоду. Заморозки в названный день говорят о том, что их стоить еще ждать и далее в мае.

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