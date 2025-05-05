День большого сэндвича и Международный день принцесс: какие праздники отмечают в России и мире 5 мая

В День большого сэндвича принято готовить это блюдо с любыми начинками: от мясных до овощных, от сладких до соленых. Главное, чтобы сэндвич получился не просто вкусным, но и большим. Отметить этот праздник можно в компании друзей и семьи, которые помогут в готовке, а потом разделят с вами наслаждение от больших сэндвичей.