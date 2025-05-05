День большого сэндвича и Международный день принцесс: какие праздники отмечают в России и мире 5 мая

5 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День большого сэндвича, Международный день принцесс и День «Обнимите сарай и сделайте селфи».
День большого сэндвича.
В День большого сэндвича принято готовить это блюдо с любыми начинками: от мясных до овощных, от сладких до соленых. Главное, чтобы сэндвич получился не просто вкусным, но и большим. Отметить этот праздник можно в компании друзей и семьи, которые помогут в готовке, а потом разделят с вами наслаждение от больших сэндвичей.
Международный день принцесс.
В Международный день принцесс девочки, девушки и женщины, которые мечтали или мечтают стать принцессами, могут осуществить свою мечту, одевшись в красивое платье, надев корону и заказав себе карету. Можно устроить тематическую вечеринку для подруг, где все также будут в образе принцесс.
День «Обнимите сарай и сделайте селфи».
День «Обнимите сарай и сделайте селфи» был придуман неизвестным американским садоводом, который настолько любил свое дело, что придумал традицию обнимать сарай, который для садовода является чуть ли не священным местом, где хранится все самое необходимое для занятия земледелием. А чтобы подтвердить свою любовь к садоводству для окружающих, нужно сделать селфи во время объятий с сараем.