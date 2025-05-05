Народный календарь. Почему 8 мая мужчинам нельзя повышать голос на женщин

Православные христиане 8 мая воздают почести апостолу от семидесяти Марку. В народном календаре эту дату прозвали Марков день. В старину в это время полагалось очищать дом от нечистой силы.
В этот день нельзя сплетничать, заниматься поучениями, вмешиваться в чужую жизнь, иначе все пойдет вкривь и вкось. Кроме того, влюбленным 8 мая нельзя рассказывать о своих планах, в противном случае они могут не сбыться.
Особый запрет день налагает на ссоры и споры. Мужчинам в праздник Марка Ключника нельзя повышать голос на женщин. Если нарушить запрет, то можно тяжело заболеть.
Также, согласно приметам, 8 мая воспрещается мыть полы. Считается, что это может смыть достаток и благополучие. Однако выбрасывать мусор, наоборот, полезно. В старину верили, что это очистит дом от негатива. Еще считается, что если в эту дату купить любую вещь, то деньги потекут рекой.
Приметы погоды:
Если небо в Марков день ясное, то лето выдастся жарким.
Если видно низкую радугу, то скоро начнутся дожди.
Именины отмечают: Марк, Василий, Сергей.