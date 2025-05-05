Народный календарь. Почему 8 мая мужчинам нельзя повышать голос на женщин

В этот день нельзя сплетничать, заниматься поучениями, вмешиваться в чужую жизнь, иначе все пойдет вкривь и вкось. Кроме того, влюбленным 8 мая нельзя рассказывать о своих планах, в противном случае они могут не сбыться.