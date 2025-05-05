В пострадавшем доме на юго-западе Москвы был пожар из-за газа 1,5 года назад

По словам жильцов, тогда причиной ЧП стал взрыв бытового газа. В результате сгорела одна квартира, и ещё одна оказалась закопчена дымом. Но обошлось без пострадавших и погибших. Тогда, по словам жильцов, были проблемы с отсутствием приборов. Сейчас эвакуированных жильцов пока не пускают в дом. Часть людей находятся в ближайшей школе, где организовали ПВР, остальные разъехались по родственникам.